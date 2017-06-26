Общество:

Активисты ОНФ оценили качество медуслуг в поликлинике № 2 и стоматполиклинике № 1 Белгорода

14:45
26 Июня 2017
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Для этого общественники провели опрос населения.

Они пообщались с белгородцами в очередях к врачам и после того, как те посетили поликлинику.

В процессе мониторинга активисты Народного фронта поговорили с пациентами и поняли, что в проверенных медучреждениях большинство нареканий пришлось на работу широкопрофильной, а не стоматологической поликлиники. Пациенты жаловались в основном на низкий уровень комфорта, несоблюдение принципов доступной среды, а также на длительность ожидания приёма узких специалистов. Посетители рассказали, что с момента записи до назначенного дня приёма проходит иногда по две недели, на более ранний срок пациенты записаться не имеют возможности – нет талонов. Это говорит о кадровом дефиците узких специалистов.

Николай Шаталов
руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость»

По информации пресс-службы белгородского отделения ОНФ, респонденты высоко оценили компетентность и вежливость медработников, а высказанные претензии касались организации работы поликлиник. В тоже время сами белгородцы неактивно сотрудничали с активистами ОНФ. 

Мы продолжим проверять, насколько официальная оценка соответствует тому, что реально происходит в медицинских учреждениях региона, тому, что думают люди и как они по факту оценивают их работу. Мы будем обращать внимание органов власти на конкретные случаи недовольства посетителей качеством оказания услуг, а после анализа жалоб и результатов опросов нами будут предложены варианты решений по улучшению работы организаций социальной сферы.

Николай Шаталов
руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость»

Опрос населения проходил в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Белгородской области.

Фото пресс-службы белгородского отделения ОНФ


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