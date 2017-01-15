95 лет «железной леди» Белгорода – Марии Колтаковой

01:03

Сегодня, 14 января, в Доме офицеров свой 95-й юбилей праздновала почётная жительница Белгорода, обладательница трёх российских рекордов, отважная фронтовичка, «железная леди» – Мария Денисовна Колтакова.

Многие Марию Колтакову называют живой легендой, ведь она участник Курской битвы, освободитель Киева, Воронежа и Праги. Вчерашняя школьница из Кузбасса, Мария Шамаева в 1942 году вместе с классом пошла в военкомат, чтобы записаться на фронт, досрочно закончила школу медсестёр и стала инструктором для одного из батальонов. Прошагала пешком не одну тысячу километров. За годы войны Мария Денисовна оказывала помощь бойцам на поле боя, доставала раненых, а когда видела обрыв телефонной связи, тут же восстанавливала её. Она и сама была дважды ранена и контужена, а однажды её посчитали погибшей и отправили похоронку родителям.

Мария Денисовна – человек-легенда, она участник трудных страниц истории нашей страны. На всех этапах своей жизни она была примером для подражания и показывала, как нужно жить достойно, как любить свою страну, семью, как работать во благо другим. Для молодёжи это пример того, как нужно любить жизнь и быть активной всегда: походы, зарядки, сплав на байдарках, легендарный прыжок с парашютом. Ольга Медведева заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике

В числе заслуг Марии Денисовны – Высший знак солдатской доблести, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль за отвагу, боевые заслуги за Дублинский перевал, за освобождение Киева, Праги, памятный знак защитнику города Воронежа и за заслуги перед городом Белгородом. Сегодня к этому перечню прибавились ещё десятки поздравительных грамот, дипломов, медалей и почётных лент.

Очень волнительно вас поздравлять, как и свою бабушку. Мы нуждаемся в вас, мэр города отметил сегодняшний день как очень важный и значимый в жизни города, и заметил: «Если бы все в городе были, как Мария Денисовна, для нашего города не было бы нерешаемых задач». Лариса Гончарова заместитель председателя Совета депутатов Белгорода

После войны Мария Денисовна поступила в медицинский институт, хотела быть врачом, но жизнь распорядилась иначе: замужество и рождение ребёнка внесли свои коррективы. Она работала медсестрой, заведующей детским садом, руководила отделом кадров геологоразведочной экспедиции, работала в пенсионном отделе Октябрьского райисполкома, но на пенсии долго не сидела – устроилась работать на витаминный комбинат. На юбилей пришли поздравить друзья и знакомые, коллеги и просто люди, которые восхищаются её жизнелюбием и трудом.

Легендарная наша фронтовичка собрала нас в этот зимний день, и мы поздравляем её от лица всех ветеранов. Вы побеждали на войне, восстанавливали народное хозяйство, сегодня всегда среди нас, заражаете жизнью, учите любить Родину, как делали это мы. Анатолий Бурек заместитель председателя Белгородского областного совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил, правоохранительных органов

Со сцены звучали пожелания здоровья, просьбы не останавливаться на достигнутом. В зале царила домашняя атмосфера: море цветов, слёз и искренних улыбок. Многие гадали: что же в планах у юбиляра? Заплыв, кругосветное путешествие или же полёт в космос?

В школах и институтах Мария Денисовна даёт уроки мужества, ведёт активную деятельность по воспитанию молодого поколения. Поздравить свой пример для подражания приехали школьники и студенты. Неоднократно со сцены звучали любимые фронтовые песни юбиляра, а поздравления принимала она только стоя.

Мы отдаём дань вашему мужеству, не устаём восхищаться, гордиться. На ратных полях втройне сложнее было девушкам, которые выносили с поля раненых, ими стоит гордиться. Анатолий Варакута директор машиностроительного техникума

Мария Колтакова трижды вошла в Книгу рекордов России. В 2014 году на дельтаплане она поднялась в небо, а спустя год прыгнула с парашютом. А в 2016 году Мария Денисовна поднялась на аэростате на высоту 608 м и 49 минут летала над населённым пунктом Малые Маячки Прохоровского района.

Наша федерация очень рада, что удалось полетать с таким человеком, как Мария Денисовна. Мы поддержим любое Ваше покорение высот. Вадим Радченко президент Федерации воздухоплавания Белогорья

В завершение вечера Мария Колтакова заявила: «Я не хочу стареть и не буду!», поблагодарила всех пришедших гостей и пообещала, что соберёт этот зал вновь.

Желаю вам я мира, счастья, войны-разлучницы не знать, чтоб вас судьба от бед хранила, не пришлось вам воевать. Желаю вам мирного неба, спокойной ночи, ясного рассвета, солнечного трудового дня и долгой-долгой красивой судьбы. Чтобы эта судьба была судьбой нашей великой Родины и вашего домашнего очага. Многих вёсен вам и счастливых будней на всю оставшуюся жизнь. Мария Колтакова

Фото автора