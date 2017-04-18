Общество:

90 многодетных жительниц Белгородской области представлены к награде

18:20
18 Апреля 2017
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Женщин, имеющих трёх и более детей, по традиции наградят почётным знаком «Материнская слава».

Кандидатуры будущих обладательниц наград утвердил на очередном заседании комитет областной Думы по здравоохранению и социальной политике.

Четверо многодетных матерей получат знак первой степени, 11 – второй, остальные – третьей. В зависимости от степени для каждой из них предусмотрена единовременная денежная выплата в 149 тыс. рублей, 112 тыс. рублей и 75 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба облдумы.

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