90 многодетных жительниц Белгородской области представлены к награде

18:20

Женщин, имеющих трёх и более детей, по традиции наградят почётным знаком «Материнская слава».

Кандидатуры будущих обладательниц наград утвердил на очередном заседании комитет областной Думы по здравоохранению и социальной политике.

Четверо многодетных матерей получат знак первой степени, 11 – второй, остальные – третьей. В зависимости от степени для каждой из них предусмотрена единовременная денежная выплата в 149 тыс. рублей, 112 тыс. рублей и 75 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба облдумы.