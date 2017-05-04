89 % белгородцев «заявляются» на пенсию по интернету

16:50

Об этом на пресс-конференции заявил глава регионального отделения Пенсионного фонда Дмитрий Худаев.

По его словам, Белгородская область занимает шестую позицию в стране по уровню предоставления электронных услуг. Всего в России 84 отделения ПФР.

Выпущено мобильное приложение, которое позволяет пользователям упростить взаимодействие с представителями Пенсионного фонда. Оно даёт возможность быть в курсе состояния своего индивидуального пенсионного счёта, записываться на приём, заказывать документы. Также доступен сервис пенсионного калькулятора.

Приложение подходит для гаджетов, работающих на платформах iOS и Android, уточняет пресс-служба отделения ПФР в Белгородской области.