500 нуждающихся детей получили праздничные подарки от НИУ «БелГУ»

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23 декабря в молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» состоялось торжественное закрытие 14-го рождественского благотворительного марафона «Тёплым словом – добрым делом».

Благотворительная акция проводилась для детей, лишённых родительского тепла, проходящих реабилитацию в медицинских учреждениях и для 15 малоимущих многодетных семей.

Волонтёры принесли праздник в дом добрым делом. Говорят, если ты берёшь, то наполняешь ладони, а если ты отдаешь – то сердца. Волшебники приготовили много подарков для детей, которые они сегодня получат Светлана Острикова проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Смотреть галерею (26 фото)

Преподаватели, студенты, добрые люди сделали волшебство. Не только детки ждут чуда, но и каждый взрослый, и именно в Новый Год чудеса случаются. Сегодня даже каждый ребёнок не похож сам на себя: не просто девочки и мальчики, а мушкетёры, зайчики, лисички, куколки. Альбина Бучек начальник управления профессионального образования и науки Белгородской областии

Большой коллектив Белгородского госуниверситета – это и студенты, и преподаватели, сотрудники и руководители, проректоры и ректор, которые взяли на себя ответственность проводить акцию «Тёплым словом – добрым делом». Она стартовала в 2002 году на базе Белгородской государственной детской библиотеки А. Лиханова. Позже, в 2008 году, проведение этой акции на себя взял университет.Помимо представителей НИУ «БелГУ», в благотворительном марафоне принимают участие более 70 спонсоров. Это руководители города и региона, различные компании, некоммерческие организации. Среди них Валерий Скруг, Олег Абрамов, Станислав Алейник, Альбина Бучек, Роман Полянский, Владимир Мерзликин и ещё много имён тех, кто дарит детям радость.

Каждый институт и факультет университета взяли на себя ответственность за какое-либо учреждение. Например, факультет иностранных языков Педагогического института много лет работает с детьми, проходящими реабилитационные мероприятия в областном противотуберкулёзном диспансере «Центр оздоровления детей и подростков». В этом году к Новому году они приготовили сказочное представление, новогодние подарки для 21 ребёнка и оборудование для игровой комнаты диспансера.

А институт экономики, согласно пожеланиям в письмах Деду Морозу, приобрёл 30 новогодних подарков для детей, находящихся в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Студентами-волонтёрами Института экономики были собраны денежные средства (около 50 тыс. рублей) на покупку средств личной гигиены, постельные принадлежности для 14 подопечных Дома сестринского ухода при Белгородском отделении организации «Российский Красный Крест».

Напомним, что акция стартовала 6 декабря в актовом зале социально-теологического факультета НИУ «БелГУ», где гостей встречала ёлка, на которой, помимо традиционных игрушек, висели письма от юных белгородцев. Некоторые ушли с одним письмом, чтобы осуществить мечту ребёнка, а другие – с целой стопкой пожеланий для сказочного и доброго Деда Мороза.

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