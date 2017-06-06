Общество:

50 тысяч незаконных рублей отобрали у украинца на границе Белгородской области

16:54
06 Июня 2017
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Деньги были обнаружены таможенниками в автомобиле «Ауди Q7» при проведении таможенного контроля на МАПП «Нехотеевка».

Мужчина ехал из Украины в Россию и знал о том, что необходимо письменно декларировать деньги при единовременном ввозе, превышающем 10 тыс. долларов США.

У водителя иномарки таможенники же обнаружили 10 тыс. долларов США и 52 650 рублей. Последняя сумма в российских рублях была изъята, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту оформлено определение по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».


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