50 тысяч незаконных рублей отобрали у украинца на границе Белгородской области

16:54

Деньги были обнаружены таможенниками в автомобиле «Ауди Q7» при проведении таможенного контроля на МАПП «Нехотеевка».

Мужчина ехал из Украины в Россию и знал о том, что необходимо письменно декларировать деньги при единовременном ввозе, превышающем 10 тыс. долларов США.

У водителя иномарки таможенники же обнаружили 10 тыс. долларов США и 52 650 рублей. Последняя сумма в российских рублях была изъята, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту оформлено определение по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».