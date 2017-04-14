Общество:

44 % читателей ИА «Бел.Ру» положительно оценивают возможность электронной оплаты проезда

14:18
14 Апреля 2017
172
0

Информагентство выяснило, как горожане относятся к нововведению в городском транспорте.

44 % опрошенных нравится электронная оплата проезда, поскольку так быстрее и проще.

22 % опасается, что это может привести к большим очередям в автобусах. Такой же процент участников опроса имеет свои автомобили, поэтому вопрос для них оказался не актуален.

11 % белгородцев электронная оплата не понравилась, так как для них это не всегда удобно.

А вот за вариант «Мне всё равно, как оплачивать проезд – и в том, и в другом случае это не отнимает много времени» не проголосовал ни один респондент.

В новом опросе мы решили узнать, согласились бы белгородцы работать интенсивнее для сокращения рабочего дня до шести часов.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13972
Завод «ЗМС-технолоджи» официально открыт в Белгородской области
11712
Белгородский завод обанкротился, задолжав 2,3 миллиарда рублей
9625
Белгородский экс-чиновник вернёт государству почти восемь миллионов взяточных денег
7845
Тело мужчины обнаружено ночью около многоэтажки в Белгороде
5874
Ещё один 25-метровый надземный переход построят в Белгородском районе
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика