44 % читателей ИА «Бел.Ру» положительно оценивают возможность электронной оплаты проезда
Информагентство выяснило, как горожане относятся к нововведению в городском транспорте.
44 % опрошенных нравится электронная оплата проезда, поскольку так быстрее и проще.
22 % опасается, что это может привести к большим очередям в автобусах. Такой же процент участников опроса имеет свои автомобили, поэтому вопрос для них оказался не актуален.
11 % белгородцев электронная оплата не понравилась, так как для них это не всегда удобно.
А вот за вариант «Мне всё равно, как оплачивать проезд – и в том, и в другом случае это не отнимает много времени» не проголосовал ни один респондент.
В новом опросе мы решили узнать, согласились бы белгородцы работать интенсивнее для сокращения рабочего дня до шести часов.