31 ребёнок в возрасте до года умер за четыре месяца в Белгородской области

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В 2016 году цифра составляла 42. Коэффициент младенческой смертности снизился на 22,5 % – до 5,5 умерших на тысячу родившихся.

Всего за январь-апрель 2017 года в регионе родилось 4735 детей. Это на 684 ребёнка меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Коэффициент рождаемости снизился на 12,3 % и составил 9,3 родившихся на тысячу населения.

Умерло в области за четыре месяца 7173 человека, это на 159 человек меньше показателей 2016 года. Коэффициент смертности сложился на уровне 14,1 умерших на тысячу населения, это на 1,4 % меньше января-апреля 2016 года.

При этом естественная убыль населения за первые четыре месяца 2017 года выросла на 525 человек – до 2438 человек.

Также в регионе зарегистрировали 2659 браков против 2218 разводов. Существенно выросло количество заключённых браков – на 42, 4 %. Количество расторгнутых браков также увеличилось, но не так значительно – на 4,2 %.

Миграционный прирост населения составил за январь-апрель 2017 года 972 человека, что на 1718 человек, или на 63,9% (1718 человек) меньше, чем за январь-апрель 2016 года, сообщает Белгородстат.