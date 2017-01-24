Общество:

26,5 миллионов рублей дадут молодым семьям Белгородской области на покупку жилья в 2017 году

10:53
24 Января 2017
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Субсидии в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы будут направлены 75 регионам России из федерального бюджета.

Всего распоряжением правительства РФ на социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья в этом году предусмотрено 4,23 млрд рублей. Средства будут предоставлены регионам как софинансирование расходных обязательств на эти цели.

В соответствии с подпрограммой, молодым семьям без детей на приобретение или строительство жилья предусмотрены социальные выплаты в размере не менее 30 % от его стоимости, с детьми – не менее 35 %. Субсидии предоставляются регионам России, бюджеты которых соответствуют требованиям и условиям подпрограммы и которые предоставили заявку на участие.

Белгородской области, согласно документу, будет перечислено почти 26,5 млн рублей. 

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