26 сотрудников Белгородэнерго получили золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО

15:04

46 сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» стали участниками первого регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди рабочих трудовых коллективов.

Из них больше половины выполнили все нормы ГТО: 19 – на золотой, четыре – на серебряный и три – бронзовый знаки отличия.

Торжественная церемония вручения знаков состоялась в СДЮШОР «Спартак» при участии заместителя главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Ольги Медведевой, заместителя председателя Белгородского городского Совета Ларисы Гончаровой, заслуженного мастера спорта России по гиревому спорту, 16-кратного чемпиона мира, многократного чемпиона Европы и России Сергея Меркулина, а также послов ГТО в Белгородской области: серебряного призёра XXII Олимпийских игр Юрия Куценко и заслуженного мастера спорта России, тренера высшей категории Олега Утенина.

Движение ГТО сегодня охватывает более 12 тысяч белгородцев. Именно столько человек выполнили хотя бы один норматив. При этом самому юному участнику – всего шесть лет, самому возрастному – 70. Ольга Медведева

Нормы ГТО возвращены в современное российское общество в 2014 году в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». С 2017 года в него вовлечены все регионы страны и все категории населения. Комплекс физических упражнений рассчитан, исходя из «ступеней» или возрастных категорий для детей и подростков, мужчин и женщин. Сдавшему нормы человеку в зависимости от результата полагается золотой, серебряный или бронзовый знак отличия.

Белгородские энергетики традиционно показывают высокие результаты в целом ряде коллективных и индивидуальных видов спорта. В немалой степени этому способствует традиционная поддержка на предприятии физкультуры и здорового образа жизни.

Профорганизация филиала в течение года арендует залы и площадки для занятий волейболом, мини-футболом, настольным теннисом и другими видами спорта. Здесь энергетики в свободное от работы время могут потренироваться, а затем попробовать свои силы на корпоративных либо областных соревнованиях и спартакиадах.