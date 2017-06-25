25 июня – День работника статистики

09:00

Свои поздравления статистам передают губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский.

«Уважаемые работники статистики! Поздравляем вас с профессиональным праздником.

Статистика в России год от года приобретает огромную значимость, являясь основой для создания государственных программ, принятия управленческих решений. Следуя принципам объективности, научности и независимости, вы собираете и анализируете данные, которые востребованы в социальной и экономической сферах.

Работники статистических служб Белгородской области постоянно совершенствуют системы обработки информации, способы её распространения, вводятся новые показатели, соответствующие современным потребностям региона. Мы высоко ценим вашу деятельность. Убеждены, что и в дальнейшем профессионализм и ответственность, присущие вам, будут служить надёжной опорой благополучия региона. От точности предоставляемой вами информации зависит многое.

Примите слова искренней признательности и благодарности за скрупулёзный и добросовестный труд. Желаем всем, кто связал свою судьбу со статистикой, крепкого здоровья, счастья, успешного решения поставленных задач, направленных на развитие ведомства и повышение его авторитета.

Всем работникам отрасли в этот день хотелось бы пожелать счастья, удачи и здоровья на долгие годы!» – цитирует поздравление пресс-служба губернатора и правительства региона.