22 декабря – День энергетика

08:42

С праздником энергетиков поздравляют первые лица Белгородской области.

«Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Белгородской области! В свой профессиональный праздник примите наши искренние и сердечные поздравления!

22 декабря мы традиционно чествуем профессионалов высшего класса, на плечи которых возложена колоссальная ответственность за надёжность и бесперебойность энергоснабжения региона, рост экономического и промышленного потенциала Белгородчины, укрепление аграрного сектора, за свет и тепло в домах земляков.

Высоких слов благодарности заслуживают в этот день уважаемые ветераны энергетического комплекса, которые в сложнейших условиях, невзирая на все тяготы становления отрасли и погодные катаклизмы, успешно выполняли свою миссию по электрификации молодой Белгородской области. Мы признательны вам за блестящие показатели, достигнутые за счёт поистине самоотверженного труда, направленного на процветание родного края.

Энергетику справедливо относят к базовым, стратегически важным отраслям отечественной экономики, поскольку именно она создаёт условия для наращивания индустриального потенциала. От её эффективной работы зависят все основные направления жизнедеятельности государства и области, в том числе социальный комфорт и благополучие наших сограждан. С успешным развитием регионального энергетического комплекса мы во многом связываем свои надежды на становление инновационной экономики, на повышение качества жизни белгородцев.

Дорогие друзья! В этом году вы достойными показателями и успешной работой встретили 55-летний юбилей со дня образования Белгородской энергосистемы, подтвердив свой профессионализм, ответственное отношение к делу и приверженность лучшим традициям, заложенным вашими предшественниками. Желаем вам новых свершений и проектов, безаварийной работы и стабильности, крепкого здоровья и благополучия!» – говорится в поздравлении, подписанном губернатором Евгением Савченко, председателем облдумы Василием Потрясаевым и главным федеральным инспектором Белгородской области Александром Закоржевским.