22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

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В этот памятный день к землякам обратились первые лица Белгородской области.

«Уважаемые белгородцы! 22 июня мы душой и мыслями обращаемся к трагическим событиям, произошедшим 76 лет назад, когда в мирную жизнь нашего народа ворвалась война.

Уже в первые дни земляки, узнав о вторжении фашистов, проявили небывалый всплеск патриотизма. В военкоматы потянулся поток призывников, добровольцев и ополченцев, которые прославили себя на фронтах – свыше двухсот стали Героями Советского Союза. Упорным и поистине самоотверженным трудом помогали фронту оставшиеся в тылу. И даже в условиях фашистской оккупации белгородцы не сдавались, создавали партизанские отряды и подполье, нанося врагу серьёзный урон.

Белгородцы гордятся мужеством и героизмом соотечественников, бережно хранят память о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю наших отцов и дедов, бабушек и матерей, глубоко скорбят о бесчисленных жертвах, о безграничном горе, которое прошло по каждой российской семье.

В этот день мы все вспоминаем своих родных и близких, не вернувшихся с войны. Тех, кто встретил смерть на полях сражений, умер от ран в госпиталях, скончался от голода и пыток в фашистских концлагерях. Мы вспоминаем мирных людей, погибших от вражеских бомб, снарядов и пуль, зверски замученных оккупантами. Всех, кто не дожил до Великой Победы, но верил в неё.

Этот скорбный день заставляет задуматься о том, как это важно – жить в мире и согласии, учиться и любить, работать и растить детей, дружить и созидать с верой в завтрашний день. Обязанность каждого из нас – хранить память о войне ради мира на Земле», – цитирует обращение губернатора Белгородской области Евгения Савченко, председателя облдумы Василия Потрясаева и главного федерального инспектора региона Александра Закоржевского пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.