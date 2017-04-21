21 апреля – День местного самоуправления в России

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Свои поздравления виновникам тожества направили первые лица Белгородской области.

«Уважаемые белгородцы! Поздравляем вас с Днём местного самоуправления в России!

Невозможно переоценить высокую роль органов местного самоуправления в развитии демократии и гражданского общества на Белгородчине. В своё время эта новая структура внесла качественные перемены в жизнь всего региона. За прошедший период кардинально изменился облик наших городов и сёл, которые сегодня в полной мере соответствуют всем современным стандартам комфорта и благоустроенности. Повсеместно реализован кластерный подход в социальном обустройстве сельских поселений.

Накопленный опыт показал, что решить стоящие перед нами задачи возможно при постоянном и эффективном взаимодействии органов государственной власти, местного самоуправления и жителей территорий. Именно это соработничество позволяет обеспечить системную реализацию проектов и комплексное решение проблем, а в конечном счёте – гарантировать устойчивое социально-экономическое развитие и процветание Белгородской области.

Этот праздник – замечательный повод выразить слова искренней благодарности сотрудникам администраций муниципальных районов и городских округов, сельских поселений региона, представительных органов власти. Ваши профессионализм, компетентность, умение работать с людьми заслуживают глубокого уважения и поддержки.

От всей души желаем вам дальнейших успехов на ответственном трудовом поприще, крепкого здоровья и семейного благополучия, добра и понимания, новых свершений на благо Белгородчины!» – говорится в поздравлении, подписанном губернатором Белгородской области Евгением Савченко, председателем облдумы Василием Потрясаевым и главным федеральным инспектором региона Александром Закоржевским.