19 % белгородских работодателей не устраивает внешний вид соискателей

10:46

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал у работодателей областного центра их отношение к выпускникам вузов.

Исследование проводилось с 10 по 16 мая с помощью онлайн-анкетирования зарегистрированных работодателей портала.

Согласно опросу, большинство опрошенных белгородских компаний готово брать к себе выпускников без опыта. За последние полгода соответствующие вакансии имели 66 % респондентов, у 52 % они открыты и сейчас.

В этом году только 23 % работодателей важны оценки в дипломе. В прошлом году таких компаний насчитывалось 32 %.

34 % опрошенных ответили, что они обращают внимание на средний балл диплома в зависимости от вакансии. Для 45 % этот показатель не имеет значения.

Красный диплом станет дополнительным плюсом для 32 % работодателей. При этом для 58 % респондентов цвет диплома не имеет значения, а 10 % отличники даже раздражают. Хотя 34 % работодателей согласились, что больше шансов на успешную карьеру имеют те, кто хорошо учился в вузе.

65 % руководителей Белгорода назвали главной проблемой выпускников, которая может оставить их без работы, завышенные зарплатные ожидания. 42 % работодателей отметили в качестве недостатков слабые коммуникативные навыки юных соискателей. 31 % компаний отказывает из-за отсутствия опыта какой-либо трудовой деятельности, а 28 % – навыков именно по нужной специальности. 19 % не устраивает внешний вид соискателей.

Работодатели также жалуются на отсутствие у выпускников желания работать, безответственность и недисциплинированность. Их раздражает желание соискателей получать высокую зарплату при выполнении минимума обязанностей.