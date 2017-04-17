18 «детских» браков заключили в первом квартале 2017 года жители Белгородской области

14:08

Основная причина вступления в супружеский союз до достижения совершеннолетия – беременность невесты.

В 2015 году в Белгородской области органами ЗАГС было зарегистрировано 118 браков с участием несовершеннолетних. При этом в шести случаях один из участников союза на достиг 16 лет. В 2016 году количество «детских» браков упало до 92, зато в 84 случаях мужем или женой стали белгородцы младше 16 лет.

При этом случаются и прецеденты, когда оба брачующихся ещё не добрались до совершеннолетия. В 2015 году это произошло в Алексеевском районе (молодожёнам было по 17 лет) и в Борисовском районе (ему 17, ей 16 лет). В 2016 году таким образом дважды «отметился» Белгород: в первом случае мужу было 15, а жене – 16 лет, во втором – 17 и 14 лет соответственно.

Как правило, браки с участием несовершеннолетних заключаются по причине беременности невесты.

По словам начальника управления ЗАГС Белгородской области Татьяны Слюсаренко, разрешение на вступление в брак лицам, не достигшим 18-летнего возраста, могут дать местные власти. Для этого молодым следует привести уважительные причины.

В соответствии с законом Белгородской области глава местной администрации поселения имеет право разрешить пожениться лицам, не достигшим возраста 16 лет, но достигшим возраста 14 лет. Для положительного решения главы необходимы, во-первых, особые обстоятельства (беременность, рождение ребёнка) и, во-вторых, согласие родителей.