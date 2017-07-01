1 июля – Международный день кооперативов

08:27

Виновников торжества поздравляют первые лица Белгородской области.

Дорогие белгородцы! Уважаемые работники, ветераны и пайщики потребительской кооперации области! От всей души поздравляем вас с Международным днём кооперативов!

Родившееся в России 186 лет назад кооперативное движение содействует планомерному росту благосостояния селян и целенаправленному развитию сельских территорий, бережному сохранению традиций крестьянского уклада и общего труда на земле. За этот период потребительская кооперация подтвердила свою жизнестойкость, продемонстрировав эффективность в решении важных экономических и социальных задач.

Кооператоры Белгородчины вносят весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности региона и страны, улучшение качества жизни земляков. Об успехах отрасли говорят цифры – годовой товарооборот составляет полтора миллиарда рублей, около 200 миллионов приходится на общественное питание.

Нужно отметить результативность тесного сотрудничества представителей кооперативов с крупными и средними агрохолдингами, в ходе которого реализуются значимые и перспективные проекты по производству и переработке сельхозпродукции.

Уверены, что ваш богатый опыт хозяйствования, созидательная энергия, умение преодолевать трудности и добиваться намеченного и впредь будут достойно служить Белгородской области.

В день профессионального праздника примите самые искренние слова благодарности за добросовестный труд и пожелание развивать более интенсивно этот вид деятельности.

Всем работникам потребкооперации – крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! Мира вам и благополучия!

Евгений Савченко, губернатор Белгородской области

Василий Потрясаев, председатель Белгородской областной Думы

Александр Закоржевский, главный федеральный инспектор по Белгородской области