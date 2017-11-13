В России:

За безопасность газовых плит и колонок россиян ответят управляющие компании

10:17
13 Ноября 2017
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Депутаты Госдумы предложили управляющим компаниям заниматься всем газовым оборудованием, которое есть в доме, и заключать договоры на его обслуживание.

Сегодня за внутридомовые газовые системы отвечают управляющие компании, а за газовое оборудование – домовладельцы. Депутаты и эксперты в сфере ЖКХ надеются, что с принятием соответствующих поправок количество взрывов из-за утечки бытового газа уменьшится.  

Также депутаты предложили усилить контроль над сервисными компаниями, многие из которых не обладают необходимой квалификацией. В сентябре этого года уже приняли постановление правительства, которое ужесточило правила газовой безопасности: теперь с бытовым газовым оборудованием могут работать только специализированные компании.

Специалисты обращают внимание и на человеческий фактор. Зачастую люди не открывают дверь проверяющим исправность газового оборудования. Не повлияло на недоверие к специалистам и увеличение штрафов: за первое нарушение – 1-2 тыс. рублей, за повторное – около 4 тыс. рублей.

Однако даже добросовестные потребители не застрахованы от несчастных случаев. Проблемой могут стать, например, асоциальные соседи, которые способны взорвать дом  и с исправным газовым оборудованием. Или же малоимущие: из-за нехватки средств они не могут устранить неисправность газовых плит и колонок, сообщает «Российская газета». 


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