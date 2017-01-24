В России:

Водителям увеличили штраф за отказ пропустить пешехода

11:23
24 Января 2017
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Наказание в соответствии с новой статьёй КоАП РФ составит теперь от 1500 до 2500 рублей.

Законопроект, предполагающий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, одобрило российское правительство. Исключение составят лишь водители транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, включая скорую помощь, пожарных, полицию.

В действующей редакции КоАП штраф за отказ пропустить пешехода, велосипедиста или других участников дорожного движения не превышает 1500 рублей, сообщает «Российская газета».

По информации МВД, только за 12 месяцев 2015 года в 19 779 ДТП на пешеходных переходах в России погибли 1233 человека и получили травмы 19 576 человек.

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