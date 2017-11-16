В России:

Въезд с оружием в города ЧМ по футболу будет запрещён

17:10
16 Ноября 2017
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С 25 мая по 25 июля 2018 года на территории 11 городов, где будут проходить матчи, установили запрет на оборот оружия.

На пресс-конференции в Интерфаксе руководители Управления Росгвардии по Белгородской области попросили предупредить болельщиков об усилении мер безопасности на период проведения мундиаля в России.

В 11 городах – Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи – с 25 мая по 25 июля установлен запрет на оборот гражданского и служебного оружия.

Поэтому, если вы не хотите проблем с законом, ехать в эти города даже с зарегистрированным оружием не стоит. 


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