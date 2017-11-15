Верховный суд защитит малоимущие семьи от органов опеки

14:30

Пленум Верховного суда утвердил постановление, в котором детально прописано, как, когда и за что можно изъять ребёнка из семьи.

Прежде всего, Верховный суд защищает малоимущие семьи от органов опеки. Тяжёлое материальное положение не является достаточным основанием для того, чтобы забрать ребёнка у родителей. Особенно, если они добросовестно исполняют родительские обязанности и создают условия, необходимые для развития ребёнка.

Закон разрешает чиновникам забрать ребёнка из семьи в исключительных случаях, когда ему угрожает опасность. При этом органы опеки должны иметь на руках официальный акт.

Родители вправе обжаловать такое решение. В этом случае суд должен изучить, были ли основания для такой исключительной меры у чиновников. Для этого необходимо узнать условия жизни ребёнка, проанализировать показания свидетелей, заслушать объяснения представителей органов опеки и попечительства и родителей.

Ещё один повод для изъятия ребёнка – угроза его жизни и здоровью. Детей могут забрать из семьи из-за отсутствия ухода, необходимого для нормального физического и психического развития. Например, нарушением родительских обязанностей и поводом для изъятия может стать оставление ребёнка на длительное время без присмотра, если ребёнка не кормят, не дают питьё. В постановлении отмечено, что характер опасности определяется в зависимости от учёта возраста, состояния здоровья ребёнка и других обстоятельств.

Веское основание для лишения родительских прав – когда родители вовлекают детей в секты или пытаются сделать их террористами.

Помимо этого, постановление объясняет, что такое злоупотребление родительскими правами. Это использование прав в ущерб интересам детей, например, создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств.

Также Верховный суд указал на то, что жестокое обращение с детьми может выражаться в физическом или психическом насилии со стороны родителей, в покушении на половую неприкосновенность ребёнка.

После того, как ребёнка забрали из семьи, органы опеки должны подписать акт об отобрании ребёнка, уведомить об этом прокурора и в течение семи дней подать в суд иск о лишении родительских прав, сообщает «Российская газета».