Верховный суд разъяснил, кто должен отвечать за потоп в многоквартирном доме

16:29

Судебная коллегия по гражданским делам рассказала, какие документы помогут доказать правоту в суде, если потоп случился по вине управляющей компании.

Управляющие компании должны нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества. Согласно Правилам содержания общедомового имущества в многоквартирном доме, в состав общедомового имущества входят «общедомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения, состоящего из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства».

Ещё одним полезным документом для граждан, переживших потоп, может стать «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В документе сказано, что первые отключающие устройства и запорно-регулирующие краны на отводах внутриквартирной разводки являются элементами внутридомовых инженерных сетей. Эти устройства и краны тоже отвечают признаку общего имущества, предназначенного для обслуживания нескольких или всех помещений в доме.

При этом коллегия подчеркнула, что, если оборудование находится в определённой квартире, это ещё не значит, что оно не относится к общедомовому имуществу. Согласно Жилищному кодексу, такое оборудование может находиться как внутри, так и за пределами помещений, сообщает «Российская газета».