В России приостановлена продажа спиртосодержащей непищевой продукции

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Соответствующее постановление подписала 23 декабря 2016 года главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

В документе указано, что ограничение введено из-за случаев массовых острых отравлений людей, в том числе со смертельными исходами, и будет действовать в течение 30 суток.

Постановление касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. В течение месяца они обязаны приостановить розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 % объёма готовой продукции. Исключение составляют парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.

Руководителям региональных управлений Роспотребнадзора и на железнодорожном транспорте направлено письмо, в котором отмечается, что им необходимо усилить контроль за оборотом пищевой и непищевой спиртосодержащей продукцией и увеличить охват лабораторным контролем, обратив особое внимание на содержание токсичных примесей.

При выявлении в продаже указанной в постановлении продукции торговые организации будут привлекаться к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Помимо этого в соответствии со ст. 27.14 КоАП РФ на этот товар будет накладываться арест. При обнаружении незаконной реализации алкогольной, спиртосодержащей продукции соответствующая информация должна быть незамедлительно передана в правоохранительные органы.

О результатах проверок региональные ведомства будут отчитываться главе Роспотребнадзора в ежедневном режиме.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, на 12:00 23 декабря с 18 декабря в регионе лосьоном «Боярышник» отравился 121 человек, 74 скончались.

Напомним, в сентябре более 1100 предпринимателей Белгородской области отказались от продажи лосьонов и одеколонов.