В России чаще всего подделывают водку и ликёры

11:51

Новое исследование о незаконном обороте фальсифицированных товаров озвучил НИУ «Высшая школа экономики».

Незаконный оборот крепкого спиртного занимает 40 % в торговле алкоголем. Второе место – у изделий лёгкой промышленности, включая спортивную одежду и обувь (35 % от оборота). Третье – у парфюмерии и косметики (20 %).

Основными каналами продаж поддельного товара являются небольшие магазины, открытые рынки и места уличной торговли, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя доклада, первого проректора НИУ ВШЭ Вадима Радаева. При этом он отметил, что фальсифицированная продукция активно переходит в Интернет, в том числе в рамках трансграничной торговли.

Новым трендом стал и ценовой обман. Если раньше подделку от легальной продукции можно было отличить по разнице в стоимости, то сейчас такие товары либо сравнялись в цене, либо реализуются с незаметной разницей в 10 %. Незаконная продукция по некоторым товарам может быть даже дороже оригинала.

На контрафакт в семи наиболее уязвимых секторах розничной торговли в настоящее время приходится 15 % оборота. Это торговля продовольствием (10 %). Подделки чаще всего выявляются среди молочных, рыбных продуктов и полусладких игристых вин. Среди товаров личной гигиены подделки занимают 5 % оборота, среди чистящих и моющих средств – также 5 % и среди табачных изделий – 4 %.

Продажа нелегальных товаров приносит 2,5 млн рублей и составляет 9 % в общем обороте розничной торговли в России.

Чаще всего известные бренды подделывают на рынке одежды, парфюмерии и косметики, бытовой химии (10-20 %), реже – продовольственных товаров, сигарет, средств по уходу за кожей и волосами (в пределах 3-5 %).

Нелегальная торговля развивается и благодаря снижению реальных доходов потребителей. При этом незаконная продукция вытесняется в регионы и поселения, где наблюдается меньшая требовательность покупателей и меньший контроль правоохранительных органов, подчеркнул Радаев.

Отрицательно сказывается и отсутствие одинаковой акцизной политики между странами ЕАЭС, благодаря чему происходит незаконный переток продукции.

По мнению авторов исследования, до сих пор не находят решений такие проблемы, как неэффективный контроль правоохранительных органов и отсутствие единых и понятных правил конфискации и уничтожения контрафактной продукции и оборудования для незаконного производства.