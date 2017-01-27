В Белгородской области детям не дают имена из аббревиатур, цифр и символов

12:52

А в России планируют ввести законопроект, запрещающий давать детям «странные» имена.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает давать имена детям в виде цифровых и буквенных обозначений, числительных, аббревиатур и с использованием ненормативной лексики. Имена малышей не должны содержать ранги и должности.

В Белгородской области однозначно таких случаев не было. Это же правильно, законодательство действует в интересах ребёнка. Мы не знаем, что происходит в голове, чем руководствуются и чего хотят родители. Но в первую очередь должны быть соблюдены интересы ребёнка: ему с этим именем жить. По пришествии определённого количества времени ребёнок имеет право поменять своё имя, но надо учитывать, что с именем от рождения ему нужно будет жить в коллективе. Поэтому, чтобы пресечь подобные выпады, разрабатываются такие законопроекты. Наталья Шека

заместитель начальника отдела правового обеспечения управления ЗАГС по Белгородской области

Наталья Николаевна объяснила причину разработки документа тем, что в Москве в 2002 году была история мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). К слову, этот 14-летний юноша до сих пор живёт без оформленных документов.