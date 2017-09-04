В России:

В тюрьмах Белгородской области тоже проведут день открытых дверей

13:25
04 Сентября 2017
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Он запланирован на четвёртый квартал 2017 года, точная дата пока не определена.

Как сообщили в «Интерфаксе», Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с 4 сентября «открывает» двери колоний и тюрем для родственников осуждённых и общественников.

Акцию посвятили 200-летию Указа Александра I о создании этапов на пути в Сибирь. Стартует она во Владимирской области, где посетят знаменитую тюрьму № 2 «Владимирский централ».

Примут эстафету места заключения в Татарстане, Удмуртии, Омской и Томской областях, Красноярском крае.

В пресс-службе УФСИН России по Белгородской области ИА «Бел.Ру» рассказали, что ведут планомерную работу по освещению своей деятельности и периодически устраивают в местах для отбытия наказаний дни открытых дверей. О мероприятиях, приуроченных ко всероссийской акции, сообщат дополнительно.


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