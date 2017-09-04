В России:

В Туле установят фигуру льва с герба Белгорода

16:02
04 Сентября 2017
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В нескольких округах Тулы появятся дворы с символикой городов-партнёров.

Белгород получит своё место на улице Пушкинской в Советском округе. Там уже установлено оборудование, уложен асфальт. Скульптура льва высотой 1,17 м выполнена из архитектурного бетона. Во дворе дома установят также рекламный пилон с символикой Белгорода.

Подобной чести удостоились ещё четыре города: Владивосток, Липецк, Курск и Могилёв. В тематических дворах высаживают деревья, укладывают рулонные газоны, устанавливают игровое и спортивное оборудование, арки, скамейки, урны. 


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