В России могут запретить лампы мощнее 50 Вт

12:54

Их заменят на энергоэффективные светодиодные лампы.

Минэнерго планирует ограничить продажи ламп накаливания мощностью более 50 Вт, пишет «Российская газета». В ведомстве отмечают, что светодиодные – в девять раз экономичнее ламп накаливания.

Напомним, в России начали переход на энергосберегающую электрику в 2009 году. Запрет на лампы мощностью более 100 Вт начал действовать с 2011 года. От ламп накаливания как таковых планировалось полностью отказаться до 2014 года.