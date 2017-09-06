В России:

В России могут запретить лампы мощнее 50 Вт

12:54
06 Сентября 2017
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Их заменят на энергоэффективные светодиодные лампы.

Минэнерго планирует ограничить продажи ламп накаливания мощностью более 50 Вт, пишет «Российская газета». В ведомстве отмечают, что светодиодные – в девять раз экономичнее ламп накаливания.

Напомним, в России начали переход на энергосберегающую электрику в 2009 году. Запрет на лампы мощностью более 100 Вт начал действовать с 2011 года. От ламп накаливания как таковых планировалось полностью отказаться до 2014 года.


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