В России могут снова разрешить выращивать мак

12:23

Наркосодержащие растения планируется использовать для производства обезболивающих.

Вопрос о легализации производства наркосодержащих растений в России поднял Минпромторг. Министерство разрабатывает законопроект, благодаря которому запрет на выращивание опиумного мака будет снят. Пока для наркосодержащих препаратов, даже произведённых в России, используется только импортное сырьё.

Речь идёт о культивировании наркосодержащих растений именно в промышленных целях, а не для личного использования. В Минпромторге отмечают, что производство наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу необходимо для развития фармацевтической промышленности.

Как пишут «Известия» со ссылкой на министерство, зарегистрированные в стране 13 опийных лекарственных препаратов, девять из которых входят в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, производят федеральные государственные унитарные предприятия из импортируемых активных фармацевтических субстанций.

В настоящее время в России культивирование наркосодержащих растений может производиться только для научных, учебных целей и в интересах экспертной деятельности.

Инициатором поправок выступил Московский эндокринный завод (МЭЗ) –государственное предприятие, занимающееся производством наркосодержащих препаратов.

Культивирование «опийных» сортов мака запретил Совет министров СССР в 1987 году. До этого плантации находились на территории Киргизской ССР, а выращиванием маков и производством опиума занимался «Лекарстпром». Селекция опиумного мака находилась в ведении Всесоюзного института лекарственных растений, которому удалось даже разработать несколько собственных сортов («Пржевальский-222», «Пржевальский-D250» и «Пржевальский-133»).