В ГИБДД могут отменить «палочную систему»

15:37

Правоохранители предлагают изменить схему планирования региональных бюджетов.

В МВД считают, что не стоит учитывать число нарушений ПДД при прогнозировании доходов, поскольку невозможно точно спрогнозировать их количество и сумму штрафов, пишет «Коммерсантъ».

Не все правонарушения влекут штрафы: вместо них могут лишить водительских прав или применить арест. К тому же многие граждане стараются оплатить штрафы с 50%-й скидкой.

Несоответствие прогнозируемых и реальных показателей вынуждает инспекторов ГИБДД работать по «палочной системе».

Однако такое положение выгодно региональным властям, так как доходы от штрафов поступают в бюджеты субъектов РФ.

Госдума поддержала предложение министерства. Сейчас МВД разрабатывает поправки к постановлению правительства, определяющему методику прогнозирования доходов бюджетов.