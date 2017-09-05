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В 2018 году в России введут короткий номер ритуальной службы «105»

17:19
05 Сентября 2017
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Единый номер ритуальных услуг станет доступен и жителям Белгородской области. 

Номер для федеральной ритуальной службы выбран по аналогии с номерами других экстренных служб: пожарной, газовой, полиции и скорой помощи.

Позвонивших проконсультируют по вопросам ритуально-похоронного обслуживания, расскажут о порядке действий при смерти близких, порекомендуют агента официальной похоронной службы. Однако позвонить на этот номер смогут только жители городов с населением более 250 тысяч жителей.

По словам председателя совета директоров проекта Ritual.ru (ЗАО «Ритуал-Сервис») Олега Шелягова, создание единой службы ритуальных услуг обезопасит граждан от недобросовестных агентов.

Создание единого федерального номера ритуальной помощи связано с выполнением поручений президента РФ.


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