Уравнять МРОТ и прожиточный минимум могут уже с января 2018 года

17:55

Владимир Путин пообещал рассмотреть такое предложение. Ранее это должно было случиться в 2019 году.

Сократить сроки предложил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он считает, что это будет самый подходящий момент, так как сейчас в российской экономике «положительный тренд».

По словам Михаила Шмакова, на то, чтобы уравнять показатели МРОТ и прожиточного минимума на год раньше потребуется около 60 млрд рублей, из них 16–18 млрд — из федерального бюджета.

Напомним, ранее Владимир Путин поставил задачу правительству увеличить МРОТ с 1 января 2018 года до 85% от прожиточного минимума (сейчас — 71–72%), а с 2019 года — довести до 100%.

Президент обещал рассмотреть предложение главы ФНП по возвращении из Сочи в Москву, сообщает «Российская газета».