Транспортный налог на электромобили хотят отменить на пять лет с 2018 года

17:16

Сейчас депутаты рассматривают поправки в Налоговый кодекс, документ может ещё измениться.

В думском Комитете по бюджету и налогам недовольны тем, что от транспортного налога хотят освободить владельцев не только российских электрокаров, но и мировых люксовых вроде Tesla. К тому же это региональный налог, поэтому изменять и компенсировать его нужно совместно с субъектами РФ. Пока комитет отклонил законопроект, но его ещё обсудят на пленарном заседании Госдумы.

Федерация автовладельцев России одобрила отмену транспортного сбора и предложила два этапа популяризации экологичных машин. Вначале нужно заинтересовать автомобилистов (независимо от класса электромобиля), после – стимулировать отечественное производство.

Также государство могло бы поддержать пассажирских перевозчиков. Электробусы дороже обычных автобусов, но обслуживать их дешевле. Пока в России нет серийных моделей электробусов, но есть три опытные модели: КАМАЗ, ЛиАЗ и «Волгабас».

Кроме того, нужно развивать инфраструктуру. Сейчас в стране лишь около 100 электрозаправок, 2 из них – в Белгородской области. Чтобы их стало больше, на новых АЗС надо устанавливать терминалы для зарядки электромобилей, пишет «Российская газета».