Тариф по системе «Платон» увеличится в два раза

14:31

С одного километра транспортным компаниям в 2017 году придётся платить 3,06 рубля вместо нынешних 1,53 рубля.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся народные деньги, а зарабатывают на них коммерческие структуры.

Соколов пояснил, что ущерб от коммерческого грузовика более 12 т равен ущербу от проезда 20-30 тыс. легковых автомобилей. Система «Платон» призвана создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.

Напомним, тариф для большегрузов весом более 12 т по системе «Платон» был введён в ноябре 2015 года. Изначально он был определён на уровне 3,73 рубля за 1 км, но дальнобойщики массовыми акциями протеста добились снижения тарифа до 1,53 рубля.

В два раза увеличить стоимость проезда планировалось с 1 марта 2016 года, но от повышения снова пришлось отказаться. К вопросу о величине тарифа было решено вернуться осенью 2016 года, сообщает «ТАСС».