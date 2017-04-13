Субмарину «Белгород» для обнаружения полезных ископаемых получит Военно-морской флот в 2018 году

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Научно-исследовательская атомная подводная лодка проекта 09852 поможет также прокладывать подводные кабели.

Как сообщают «Известия», новейшая субмарина является носителем необитаемых глубоководных аппаратов и батискафов, а также специального научного оборудования. Как отмечают эксперты, лодка позволит не только решать военные задачи на больших глубинах, но и заниматься разведкой и добычей полезных ископаемых на арктическом шельфе.

В настоящее время на «Белгороде» ведутся работы по модернизации оборудования и механизмов под выполнение новых задач. Завершить их планируется в течение следующего года, после чего подлодка будет передана ВМФ. Пока корабль находится на стапелях самого большого в мире цеха № 55 Северодвинского машиностроительного предприятия.

Базой проекта 09852 стал недостроенный подводный крейсер проекта 949А «Антей». Такие лодки СССР строило в ответ на развёртывание американских авианосных соединений в Мировом океане.

Научно-исследовательская атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» была заложена на «Севмаше» в 1992 году. В 2006 году корабль был готов на 76 %, но строительство заморозили, пока «недострой» не заинтересовал военных моряков в качестве «охотника за авианосцами». В результате было решено перестроить корабль в носитель обитаемых и необитаемых глубоководных аппаратов.

Подлодку планируется оснастить большим количеством специального и водолазного оборудования, шлюзовыми камерами для перехода в обитаемые глубоководные аппараты, в том числе спасателем «Бестер». На корабле развернётся геофизический комплекс «Магма», позволяющий вести геологоразведочные работы на арктическом шельфе.

С помощью комплекса затраты на проведение исследований в труднодоступных акваториях снизятся в четыре раза, а сами исследования не будут зависеть от погодных условий и ледовой обстановки. Прямых аналогов «Белгороду», по оценкам экспертов, нет.