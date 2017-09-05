В России:

Сбербанк будет выдавать паспорта, права и регистрировать недвижимость

11:16
05 Сентября 2017
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С 2019 года Сбербанку передадут функции МФЦ.

В трети российских регионов недостаточно многофункциональных центров. Передача части функций МФЦ банкам позволит расширить сеть службы одного окна с 2,7 до 40 тыс. точек, пишет «Российская газета».

Произойдёт объединение идентификаций личности в банковской и государственной системе, что позволит гражданам использовать единую учётную запись для получения банковских и госуслуг.

Новое направление деятельности банка протестируют уже в следующем году.


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