С 1 января 2018 года в России проиндексируют зарплату отдельным категориям бюджетников

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Об этом во время прямой линии 15 июня сообщил президент Владимир Путин.

На начало прямой линии президенту России поступило 1,1 млн звонков.

Среди самых популярных вопросов, которые волнуют россиян, – вопросы ЖКХ, высоких цен, низких зарплат и будущего.

Первый вопрос поступил от учителя начальных классов Алёны Остальцовой из г. Шелехов Иркутской области про маленькую зарплату молодых специалистов. Россиянка рассказала, что её зарплата – не выше 16,5 тыс. рублей и она не получает подъёмные как молодой специалист.

В своём ответе президент сразу оговорил, что не знает о комплектности конкретной школы, где работает иркутский учитель, и напомнил, что правительству была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей до средней по экономике.

Я боюсь ошибиться, сколько точно в среднем по экономике в Иркутской области, где-то 30 тыс. рублей с небольшим. Средняя у учителей даже чуть больше. Что происходит на практике? У нас деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа. Она определяет штатное расписание и доплаты к окладу. Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем, но непонятно, почему в два-три раза меньше. Владимир Путин

президент России

Он выразил надежду, что руководство Иркутской области обратит внимание на эту проблему и разберётся с ней. А также предложил обозначить минимальное соотношение между зарплатой молодого специалиста и педагога со стажем.

Также президент сообщил, что с 1 января 2018 года в стране проиндексируют заработную плату отдельным категориям бюджетников, которые не попали в «майские указы» 2012 года.