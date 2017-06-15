С 1 января 2018 года в России проиндексируют зарплату отдельным категориям бюджетников
Об этом во время прямой линии 15 июня сообщил президент Владимир Путин.
На начало прямой линии президенту России поступило 1,1 млн звонков.
Среди самых популярных вопросов, которые волнуют россиян, – вопросы ЖКХ, высоких цен, низких зарплат и будущего.
Первый вопрос поступил от учителя начальных классов Алёны Остальцовой из г. Шелехов Иркутской области про маленькую зарплату молодых специалистов. Россиянка рассказала, что её зарплата – не выше 16,5 тыс. рублей и она не получает подъёмные как молодой специалист.
В своём ответе президент сразу оговорил, что не знает о комплектности конкретной школы, где работает иркутский учитель, и напомнил, что правительству была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей до средней по экономике.
Я боюсь ошибиться, сколько точно в среднем по экономике в Иркутской области, где-то 30 тыс. рублей с небольшим. Средняя у учителей даже чуть больше. Что происходит на практике? У нас деньгами учителей и определением уровня заработной платы распоряжается сама школа. Она определяет штатное расписание и доплаты к окладу. Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем, но непонятно, почему в два-три раза меньше.
Владимир Путин
президент России
Он выразил надежду, что руководство Иркутской области обратит внимание на эту проблему и разберётся с ней. А также предложил обозначить минимальное соотношение между зарплатой молодого специалиста и педагога со стажем.
Также президент сообщил, что с 1 января 2018 года в стране проиндексируют заработную плату отдельным категориям бюджетников, которые не попали в «майские указы» 2012 года.