Роскачество: белгородские сосиски качественные и безопасные

13:50

Российская система качества (Роскачество) завершила исследование молочных сосисок.

Проверялось 30 известных российских брендов, в том числе «Рублёвский», «Дымов», «Мясницкий ряд», «Царицыно», «Черкизово», «Папа может» и «Горин Продукт». Продукция исследовалась по 70 параметрам: наличие в сосисках синтетических красителей, радионуклидов, тяжёлых металлов, ГМО, сои, сорбиновой и бензойной кислот. Кроме этого продукцию проверят на наличие кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка и листерии.

Ни в одном из исследуемых образцов специалисты Роскачества не обнаружили бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка и других патогенных микроорганизмов, как и тяжёлых металлов, радионуклидов и ГМО.

11 брендов сосисок соответствовали требованиям к качеству и заявленной информации на упаковке, пять соответствовали опережающему стандарту Роскачества и признаны товарами повышенного качества – это сосиски торговых марок «Дымов», «Пит-Продукт», «Мясной дом Бородина 1997», «Микоян» и «Фамильные колбасы». Это потенциальные номинанты на российский Знак качества.

Исследование выявило массовое несоответствие действующему ГОСТу, по которому производители обязаны выпускать сосиски сорта «молочные». В 15 из 30 исследованных торговых марок выявлены не рекомендуемые для данного сорта ингредиенты – например, мясо птицы, каррагинан, соя и т.д. Мария Сапунцова

заместитель руководителя Роскачества

Так, эксперты Роскачества нашли в шести торговых марках из 30 посторонний ингредиент – куриное мясо. Шкурки или фрагменты костей и хрящей обнаружены в шести брендах: «Атяшево», «Мясная губернская компания», «Папа может», «Стародворские колбасы» («Вязанка»), «Царицыно» и «Черкизово». У торговых марок «Папа может» и «Черкизово» на маркировке было указано их наличие: «мясо птицы механической обвалки», у марки «Стародворские колбасы» («Вязанка») указано наличие белкового стабилизатора (свиные шкурки, вода). У шести брендов обнаружен в составе крахмал, допустимый ГОСТом, но запрещённый Знаком качества

Что касается антибиотиков, то они найдены у 16 проверенных марок, при этом у производителей «Мясницкий ряд», «Владимирский стандарт» и «Рублевский» выявлены нарушения обязательных требований.