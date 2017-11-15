Регионы требуют самостоятельности

14:07

Старейшие губернаторы России Евгений Савченко, Аман Тулеев и Марина Ковтун, вопреки прогнозам, не только сохранили свои посты, с них стали брать пример другие регионы.

Субъекты России требуют от федеральной власти больше самостоятельности, при этом речь идёт не об увеличении финансовой помощи из Москвы, а о том, чтобы оставлять в регионах больше собранных налогов и доверить их распределение местной власти. Таким образом, появится больше возможностей для выполнения майских указов президента и решения проблем на местах без привлечения новых кредитов, пишет издание «Новые известия».

В январе, когда многие губернаторы объявляли об уходе, Евгений Савченко, руководящий Белгородской областью с 1993 года, заявил, что остаётся и идёт на новые выборы. И население его поддержало – за Евгения Савченко проголосовали почти 70 % избирателей.

Многие белгородцы довольны его руководством: в области строят дороги, ремонтируют дома.

Остался на прежней должности и кемеровский губернатор Аман Тулеев, хотя СМИ уже называли имена преемников: ранее он перенёс серьёзную операцию, а силовики арестовали его заместителей. Тулеев – авторитарный руководитель, но пользуется популярностью у кемеровчан: в области помогают малообеспеченным гражданам, по решению губернатора крупные предприятия строят и содержат соцобъекты.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун тоже рассказала общественности о давлении силовиков, и, как пишут «Новые известия», это сохранило ей должность. На действия силового ведомства жаловались и депутаты Хакасии. Кроме того, они попросили из федерального бюджета 28 млрд рублей в связи с перераспределением доли в сборе налогов. Законодатели Хакасии (как и Карелии) сообщили, что не смогут выполнить майские указы президента, если им не помогут деньгами.

Новосибирские депутаты предложили центру вернуть области сбор топливных акцизов – сейчас в региональную казну поступает только 60% таких доходов. Законодательному собранию Сахалина не понравилась новая схема распределения доходов от добычи нефти, при которой на островах останется только четверть нефтерублей. Кроме того, в Новосибирской и Нижегородской областях неоднозначные отношения между присланными из центра губернаторами и региональными депутатами.

Недавно федеральный центр отказался продлевать с Татарстаном договор о разграничении полномочий и начал кампанию по отмене обязательного изучения татарского языка в местных школах, хотя он является государственным языком республики наравне с русским. При этом региональные власти стали на сторону своих граждан: заявили о том, что решение о договоре может быть принято только на референдуме, и пытаются оставить татарский язык в учебных планах вопреки предписаниям прокуратуры.

Майские указы – это фактическое выполнение предвыборных обещаний. Раньше регионы исполняли их во чтобы то ни стало (хотя бы формально), урезая более насущные расходы и залезая в долги, сейчас же они не торопятся брать кредиты, а просят деньги у центра.

Регионы устали от перераспределения налогов в пользу центра, назначения губернаторов, не обращающих внимания на мнение местных жителей, «наездов» силовиков на областных чиновников и ждут послаблений. Москва же практически не идёт на уступки: в Татарстане прокуратура (федеральное ведомство) действует наперекор президенту республики, другим российским субъектам вместо справедливого, по мнению регионов, распределения доходов предлагают дотации и кредиты. Но отношения с сильными регионами должны строиться по другим сценариям, нежели с дотационной Чечнёй: им нужна не материальная помощь, а самостоятельность, пишут «Новые известия».