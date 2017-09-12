Пропавшими без вести станут не найденные приставами алиментщики

13:52

Их имущество перейдёт в доверительное управление, а дети получат право на пенсию.

В правительстве России рассмотрели проект закона, который позволяет обращаться в суд с требованием о признании должников безвестно отсутствующими, если их не нашли судебные приставы. Они при этом должны доказать, что использовали все возможные варианты поиска пропавшего должника.

Согласно законопроекту, если суд признает должника без вести отсутствующим, его имущество смогут передать в доверительное управление. Из имущества может выдаваться содержание иждивенцам пропавшего. Супруге должника закон позволит расторгнуть брак по «упрощёнке».

Одновременно выигрывают дети не найденных приставами должников. По пенсионному законодательству они приобретут право на получение пенсии по случаю потери кормильца.

Принципиальные изменения в законе касаются того, что более весомыми в суде оказываются материалы поиска, подготовленные судебными приставами. До сих пор эти данные судами в расчёт не принимались из-за несогласованности различных законодательных актов, сообщает «Российская газета».