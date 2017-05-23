Подлодка «Старый Оскол» легла на грунт, имитируя аварию
На Черноморском флоте РФ прошли учения по спасению терпящей бедствие субмарины.
Аварию имитировала дизельная подлодка «Старый Оскол». Во время учений она легла на грунт в заданном районе, сообщает «Интерфакс – Агентство военных новостей».
После обнаружения «аварийной» лодки с борта спасательного судна «Коммуна» был спущен обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28, который осуществил успешную стыковку с субмариной. Затем «аварийную» подлодку обследовали с помощью глубоководного телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер».
В учении также принимали участие спасательное судно «Эпрон», малый противолодочный корабль «Суздалец» и порядка пяти специальных спасательных судов, а также большой гидрографический катер, недавно пополнивший состав флота.