В России:

Подлодка «Старый Оскол» легла на грунт, имитируя аварию

13:42
23 Мая 2017
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На Черноморском флоте РФ прошли учения по спасению терпящей бедствие субмарины.

Аварию имитировала дизельная подлодка «Старый Оскол». Во время учений она легла на грунт в заданном районе, сообщает «Интерфакс – Агентство военных новостей».

После обнаружения «аварийной» лодки с борта спасательного судна «Коммуна» был спущен обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28, который осуществил успешную стыковку с субмариной. Затем «аварийную» подлодку обследовали с помощью глубоководного телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер».

В учении также принимали участие спасательное судно «Эпрон», малый противолодочный корабль «Суздалец» и порядка пяти специальных спасательных судов, а также большой гидрографический катер, недавно пополнивший состав флота.


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