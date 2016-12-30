Отправить электронное исковое заявление смогут белгородцы

14:50

Российские суды начинают принимать документы через Интернет.

Чтобы стать участником системы, россиянину необходимо создать аккаунт на портале ГАС «Правосудие».



Закон, позволяющий подавать в суд документы в электронном виде, вступает в силу с января 2017 года.



Возможность подать иск из дома имеется на сайтах федеральных судов общей юрисдикции на портале ГАС «Правосудие». Документы подаются через личный кабинет пользователя. Там же можно получать копии судебных актов, извещения, вызовы в суд в виде электронных документов, подписанных судьёй усиленной квалифицированной электронной подписью.



В ближайших планах судейского ведомства – ввести в электронную систему возможность документооборота с мировыми судьями, интеграция сервиса в портал госуслуг, сообщает «Российская газета».