В России:

Оптовые цены на бензин бьют рекорды

18:08
14 Ноября 2017
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За минувшую неделю тонна АИ-92 подорожала на 2,3 %, до 42,85 тысячи рублей, а АИ-95 продавали на 1,7% дороже, по 44,99 тысячи рублей за тонну. 

Такие расценки являются рекордными в 2017 году, пишет «Коммерсантъ». Как правило, в октябре оптовые цены на топливо становятся ниже, но не в этот раз. Рост цен связывают с неожиданной остановкой одной из установок на Московском нефтеперерабатывающем заводе НК «Газпром нефть».

В компании стали отгружать топливо в меньших объёмах и начали покупать бензин на бирже. Всё это произошло на фоне повышения цен на нефть в мире.

Напомним, с января в России должны вырасти топливные акцизы, что сделает бензин ещё дороже.


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