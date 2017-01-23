Неработающих пенсионеров ждёт повышение пенсий на 5,4 % с 1 февраля

16:44

Индексация соответствует полному объёму инфляции в 2016 году.

Индекс роста пенсионного коэффициента в размере 1,054 утверждён постановлением правительства РФ в соответствии с индексом роста потребительских цен в 2016 году на 5,4 %. В результате с 1 февраля 2017 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 78,28 руб.

Повышение размеров страховых пенсий затронет около 30 млн неработающих получателей и почти 450 тыс. неработающих военных пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии станет выше на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости увеличится на 400 рублей, по инвалидности – на 160 рублей и по случаю потери кормильца – на 315 рублей.

Расходы на увеличение на 5,4 % стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года составят 11,86 млрд рублей в месяц. Средства будут выделены из бюджета Пенсионного фонда.

Ещё одно постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева устанавливает порядок индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в этом году.

Согласно документу, размер индексаций с 1 февраля 2017 года также составит 5,4 % и охватит всех неработающих пенсионеров (около 30 млн человек).

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии станет выше на 294 рубля, достигнув 5724 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности I и II групп увеличится на 246 рублей, составив 4559 рублей, а к страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности III группы – на 123 рубля (2402 рубля).

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет увеличен также за счёт средств бюджета Пенсионного фонда. В месяц затраты на его индексацию составят 8,99 млрд рублей, сообщается в комментариях к постановлению правительства.