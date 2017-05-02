Нелепые детские имена – под запретом

13:05

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать цифры, бранные слова, титулы и должности при выборе имени ребёнка.

Новым положением дополнен Семейный кодекс. В документе указано, что имя малыша не должно содержать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и другие подобные знаки, которые нельзя считать буквами. Под запретом оказалось также использование рангов, должностей и титулов. А вот дефисы по-прежнему разрешены.

По закону, фамилия ребёнка определяется фамилией родителей. В случае если у папы с мамой разные фамилии, малыш имеет право на любую из них, а также на двойную фамилию, образованную путём присоединения двух фамилий друг к другу. Но такая фамилия может состоять не более чем из двух слов, соединённых дефисом, напоминает «Российская газета».