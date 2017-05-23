МВД России планирует ужесточить наказание за отказ от медосвидетельствования

12:05

Соответствующие поправки в КоАП РФ уже внесены на общественное обсуждение.

В МВД России разработали проект Федерального закона, который предусматривает изменения в ст. 12.26 КоАП РФ, а именно ужесточение наказания за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это нововведение должно минимизировать случаи, когда россияне избегают подобной процедуры.

В прошлом году в России 4288 водителей отказались пройти процедуру медосвидетельствования. Все они были участниками ДТП. В этих авариях погибло 193 россиянина, ещё 6114 человек были ранены.

Проект предусматривает ужесточение наказания по ч. 1 и 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Так, виновные должны будут выплатить административный штраф в размере 35 тыс. рублей вместо нынешних 30 тыс. рублей. Кроме того, увеличивается срок лишения прав от двух до трёх лет. Напомним, что сейчас такой срок составляет от полутора до двух лет.

По информации пресс-службы управления МВД России по Старому Осколу, законопроект находится на стадии общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.