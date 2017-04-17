Мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах

10:37

Изменения в ПДД поручил подготовить первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Минтрансу и правительству Москвы предстоит провести эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии. Для этого на перекрёстке с интенсивным движением, где будет проводиться эксперимент, нанесут две стоп-линии – для автомобилей и через 3-5 м для мотоциклистов.

Как считает автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, в настоящее время водители мототранспорта ждут зелёного сигнала светофора между машинами у одной стоп-линии и стартуют вместе с автомобилями. Это небезопасно, пишет «Коммерсант».

В поручении также стоит задача в течение месяца предоставить отчёт в правительство РФ по вопросу о возможности движения мотоциклистов между рядами. В настоящее время это не разрешается и не запрещается ПДД. И в случае ДТП при движении мотоциклиста между рядами непонятно, кто виноват, так как оба соблюдали правила, пояснил Шумский.

Идею об эксперименте с двойной стоп-линией поддержали многие эксперты, но при этом разошлись во мнениях о движении мотоциклов между рядами. Министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов отметил, что движение между рядами попадает под категорию опасного вождения, но возможность использовать это пространство для преодоления пробок на скорости до 40 км/ч, не создавая угроз для участников движения, не должно считаться нарушением. Напротив, это сделает более удобным передвижение двухколёсного транспорта в городе.

Координатор программы «Мотограждане» (общественная организация, помогающая байкерам на дорогах) Павел Сосков полагает, что действующих правил недостаточно. Двигаться по разметке нельзя, но два транспортных средства при соблюдении интервала могут находиться в одном ряду. Водители при этом должны понимать, что при исполнении любого манёвра необходимо проверить отсутствие едущего рядом мотоцикла.

Госавтоинспекция, по данным издания, уже подготовила заключение о нецелесообразности разрешения движения мототранспорта между рядами. В настоящее время байкеров за езду между рядами не штрафуют, но в случае ДТП, если мотоциклист находился в одном ряду или на разметке, ответственность несёт именно он. Чёткий запрет или разрешение на езду между рядами лишь усложнит дорожную ситуацию. К тому же, сама разметка, выполненная из термопластика, в дождь становится скользкой.