Минстрой России: в Белгородской области увеличилась средняя стоимость квадратного метра жилья

11:00

Во втором квартале этого года цена изменилась с 34,5 тысяч рублей до 34,8 тысяч рублей.

Соответствующий документ опубликовал Минстрой России.

Согласно ему, самое дешёвое жильё в России – в Калмыкии. Там в среднем один квадратный метр жилого помещения стоит 25,3 тыс. рублей. Традиционно самое дорогое жильё – в Москве. Минстрой России приводит такую цифру – 90,4 тыс. рублей в среднем за квадратный метр.

В Белгородской области показатель средней рыночной стоимости квадрата общей площади жилого помещения во втором квартале текущего года равен 34 760 рублей.

Отметим, что показатели, публикуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, отличаются от тех цен, по которым заключаются договоры купли-продажи. К примеру, в Москве купить один квадратный метр жилья можно в среднем за 200 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Такие цены ведомство рассчитывает специальным методом, который не ориентирован на то, чтобы покупать жильё на рынке. Эти данные используются для выведения особой цифры, как раз средней рыночной стоимости жилья. Она нужна для того, чтобы рассчитывать субсидии тем россиянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства. Это военнослужащие, полицейские и граждане, пострадавшие от радиационных аварий, вынужденные переселенцы, молодые учёные, инвалиды и жители Крайнего Севера. Также эти данные затем применяются при выплате госсубсидий молодым семьям.