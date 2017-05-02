Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 7800 рублей

12:04

Соответствующий проект закона поручил подготовить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчёта о результатах работы кабинета министров в 2016 году.

В перечне поручений говорится, что законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения поручено подготовить и внести в правительство Российской Федерации Минтруду России, Минфину РФ и Минэкономразвития страны, пишет ТАСС.

По словам Медведева, МРОТ в 2016 году составил 7500 рублей, а с 1 июля этого года повысится до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда вырастет до уровня прожиточного минимума.