В России:

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 7800 рублей

12:04
02 Мая 2017
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Соответствующий проект закона поручил подготовить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчёта о результатах работы кабинета министров в 2016 году.

В перечне поручений говорится, что законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения поручено подготовить и внести в правительство Российской Федерации Минтруду России, Минфину РФ и Минэкономразвития страны, пишет ТАСС.

По словам Медведева, МРОТ в 2016 году составил 7500 рублей, а с 1 июля этого года повысится до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда вырастет до уровня прожиточного минимума.

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