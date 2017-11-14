Избыток зерна стал серьёзной проблемой для сибирских аграриев

12:18

Зерно пропадает из-за просчётов государства в сфере хранения и экспорта.

По данным Минсельхоза, в этом году вырастили 130 млн тонн зерна. И если для крестьян южных регионов страны год стал удачным, то для сибирских аграриев щедрый урожай зерна стал серьёзной проблемой.

Дело в том, что в начале сезона предложение на рынке зерна формирует не только новый урожай, но и переходящие запасы. И именно они предопределили потери сибиряков в этом сезоне.

На 1 августа 2017 года в регионе совокупные запасы зерна составляли 2,97 млн т, по данным Росстата. В аналогичный период год назад – 1,99 млн т. Значит, инфраструктура хранения изначально не была готова принять такое количество зерна. Дополнительную нагрузку оказало интервенционное зерно (1,7 млн т), которое хранится в Сибири не первый год.

Подобная проблема возникла и год назад, но тогда рынок выдержал, потому что было меньше рыночного зерна, собранного нового урожая и интервенционных запасов. И если на первые два фактора трудно влиять в условиях рыночной экономики, то третий полностью зависит от регулятора интервенций – государства. В таком случае, почему регулятор не снизил интервенционную нагрузку? Тем более, было известно – переходящие запасы будут выше, а урожай – лучше.

Судя по всему, Департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза России, координирующий интервенционную кампанию, не сделал никаких выводов из прошлогодней ситуации и провёл закупочные интервенции, которые продолжались с 19 сентября 2016 г. по 14 декабря 2016 года. Только в Сибири тогда было закуплено 237 тыс. т зерна, сообщают «Новые известия».

Проблема осложняется и несвоевременной оплатой по заложенному на хранение зерну. Долг постоянно растёт. Из-за неуплаты проблема обострилась весной-летом: из-за долгов хранители обрекли элеваторы на плохую готовность к приёму урожая.

Уборка зерновых в регионе практически завершена. По данным Минсельхоза, намолот увеличился в Новосибирской и Омской областях, в Алтайском крае. Однако элеваторы забиты старым неоплаченным зерном и не могут принять на хранение новое. Из-за избытка урожая и возникших в результате логистических проблем трейдеры не способны наладить поставку в другие регионы. К тому же Сибирь удалена от основных экспортных каналов на Юге и Северо-Западе страны. На поставку в соседние азиатские страны тоже не стоит надеяться, т.к. направление неразвитое. Таким образом, перспективы сбыта зерна практически нулевые.

Для решения названных проблем необходимо, чтобы развитие экспорта зерна из регионов с низкой рентабельностью стало приоритетным направлением государственной политики.

Минсельхоз в этом году решил субсидировать экспортные перевозки зерна. Однако в министерстве не проработали механизм распределения субсидий. Также есть предположения, что они могут оказать негативное воздействие на ценовую конъюнктуру экспортного рынка.

У государства есть необходимые ресурсы для решения проблемы: зерновозы, доли в портах и зерновых терминалах, стабилизирующий оператор рынка. Нужно лишь выстроить в единую цепочку государственные возможности. А пока этого не произошло, аграрии Сибири могут рассчитывать только на свои силы, сообщает «Комсомольская правда Новосибирск».